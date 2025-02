BC da China promete forte apoio financeiro ao setor privado

PEQUIM (Reuters) - O banco central da China prometeu nesta quinta-feira fornecer um forte apoio financeiro para o desenvolvimento saudável da economia privada e o crescimento das empresas privadas do país.

O Banco do Povo da China facilitará ainda mais os canais de financiamento de ações, títulos e empréstimos para empresas privadas, afirmou a instituição em relatório de uma reunião.

A reunião teve como objetivo estudar o discurso do presidente chinês, Xi Jinping, em um simpósio que contou com a presença de alguns dos maiores líderes empresariais do setor privado do país, segundo o relatório.