BC do Japão elevará juros mais uma vez neste ano, possivelmente no 3º tri

Isso deixaria o Banco do Japão como uma rara exceção global que pressiona por juros mais altos, embora estejam em um nível muito baixo, mesmo com outros grandes bancos centrais cortando as taxas para sustentar suas economias, à medida que aumentam as preocupações com as políticas tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Todos os 61 economistas da pesquisa realizada entre 12 e 18 de fevereiro esperam que os custos dos empréstimos permaneçam inalterados na reunião de 18 e 19 de março, e apenas uma pequena minoria, 19 de 61, prevê pelo menos um aumento de 25 pontos-base para 0,75% no próximo trimestre.

Mais de 65% dos entrevistados, 38 de 58, preveem um aumento da taxa para 0,75% em julho ou setembro.

"Será necessário (para o Banco do Japão) confirmar a taxa de aumentos salariais nas negociações deste ano e até que ponto eles se espalharam para as empresas de pequeno e médio porte, bem como examinar o impacto do aumento da taxa de juros em janeiro", disse Junki Iwahashi, economista sênior do Sumitomo Mitsui Trust Bank.

Em uma amostra menor de 39 analistas que preveem um aumento para um mês específico, 59%, ou 23, escolheram julho. Outros 15%, seis, escolheram junho, enquanto cinco selecionaram abril e setembro.

A mediana das previsões para a taxa no final do ano foi de 0,75% e a do final de março de 2026 foi de 1,00%, segundo a pesquisa.