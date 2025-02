China mantém taxas referenciais de empréstimo em fevereiro como esperado

XANGAI (Reuters) - A China deixou inalteradas as taxas referenciais de empréstimo na fixação mensal desta quinta-feira, mostrando que as autoridades estão indo devagar com o estímulo monetário conforme priorizam a estabilidade financeira e monetária.

O enfraquecimento do iuan e a redução das margens líquidas de juros nos bancos comerciais limitam o escopo de afrouxamento monetária de Pequim no momento em que a China enfrenta novas tensões comerciais com o novo governo de Donald Trump nos Estados Unidos.

A taxa primária de empréstimos (LPR) de um ano foi mantida em 3,10%, enquanto a LPR de cinco anos permaneceu em 3,60%.