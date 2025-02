Dólar segue exterior e cai ante real enquanto mercado monitora tarifas dos EUA

Às 17h02 na B3 o dólar para março -- atualmente o mais líquido -- cedia 0,31%, aos R$5,7125.

Em mais um dia de agenda econômica esvaziada no Brasil, os investidores se voltaram para o cenário externo, onde o presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu anunciar novas tarifas no próximo mês ou antes, acrescentando madeira e produtos florestais à lista de produtos no alvo de seu governo. Anteriormente, Trump já havia anunciado a intenção de tarifar carros importados, semicondutores e produtos farmacêuticos.

O fato de Trump indicar que as tarifas não serão imediatas, porém, abriu espaço para uma queda do dólar nesta quinta-feira, mesmo porque a sessão da véspera já havia sido de elevação da moeda norte-americana pelo mesmo motivo -- as promessas de tarifas.

“Tivemos ontem um movimento meio global de aversão ao risco, com as moedas (de emergentes) performando pior com a questão das tarifas dos Estados Unidos”, comentou durante a tarde o economista-chefe da Western Asset, Adauto Lima. “Hoje o câmbio está voltando um pouco para abaixo dos R$5,70, devolvendo”, acrescentou.

Após marcar a cotação máxima de R$5,7271 (+0,02%) às 9h01, na abertura do mercado, o dólar à vista atingiu a mínima de R$5,6865 (-0,69%) às 14h43. No restante da tarde, recuperou algum fôlego, mas ainda encerrou em baixa.

“O dólar está caindo hoje, mas o cenário ainda é de volatilidade”, avaliou Lucas Almeida, especialista em investimentos e sócio da AVG Capital.