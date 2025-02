Dólar recua em linha com o exterior em meio a incertezas comerciais e geopolíticas

"Caso (as negociações) avancem positivamente, o mercado pode reagir com maior apetite por risco, o que favoreceria moedas emergentes. No entanto, há um risco considerável de que essas negociações resultem em termos desfavoráveis para a Europa, o que poderia reforçar o dólar no curto prazo", disse Bruno Botelho, especialista em câmbio da One Investimentos.

Na cena doméstica, o dólar ainda tem passado por outro processo de correção, após sua disparada no fim do ano passado devido a temores do mercado com o cenário fiscal brasileiro.

No ano, a moeda dos EUA acumula baixa de 7,8% ante o real.

Investidores seguem preocupados, no entanto, com a trajetória de inflação no país, que segue acima do teto da meta perseguida pelo Banco Central.

Sobre isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse mais cedo que o governo terá que fazer uma reunião com atacadistas para avaliar como reduzir os preços dos alimentos.