Eneva fecha contrato de fornecimento de gás para Samarco no mercado livre

SÃO PAULO (Reuters) - A Eneva anunciou nesta quinta-feira a assinatura de um contrato de fornecimento de gás natural no mercado livre para o Complexo de Ubu (ES), da mineradora Samarco, joint venture da Vale com a BHP.

O acordo, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2025, terá duração de três anos. O fornecimento de gás ocorrerá de forma escalonada, com 40% do volume a ser consumido pela Samarco em 2025, 25% em 2026 e 15% em 2027.

O volume contratado não foi informado em nota.