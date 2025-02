Futuros têm leve baixa em meio a incertezas comerciais e geopolíticas

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street tinham leve queda nesta quinta-feira, com os investidores evitando assumir riscos após mais ameaças tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto as preocupações geopolíticas e a cautela do Federal Reserve prejudicavam ainda mais a confiança.

Trump disse na quarta-feira que anunciará novas tarifas no próximo mês ou antes, acrescentando madeira e produtos florestais aos planos anunciados anteriormente de impor tarifas sobre automóveis, semicondutores e produtos farmacêuticos.

Desde que retornou ao cargo há quatro semanas, Trump impôs uma tarifa de 10% sobre todas as importações da China. Ele também anunciou, e depois adiou por um mês, tarifas de 25% sobre produtos de México e Canadá.