Gerdau cobra defesa comercial do Brasil e reavalia usina no México

"Se não colocar medidas de defesa comercial, vamos repensar nosso nível de investimento no Brasil", afirmou Werneck, em entrevista a jornalistas após a publicação dos resultados do quarto trimestre da Gerdau na noite da véspera.

"O primeiro trimestre deste ano é prazo importante para que possamos perceber movimentos adicionais do governo brasileiro...o primeiro trimestre é muito decisivo. Temos quatro ou cinco semanas pela frente para uma solução", disse Werneck. Ele citou "frustração" com o fato do governo federal não ter implementado medidas adicionais contra importações de aço além das decididas em abril e que criaram um sistema de cota-tarifa sobre alguns produtos siderúrgicos.

Segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelos distribuidores de aços planos reunidos na associação Inda, as importações de aço pelo Brasil em janeiro dispararam 83% sobre o mesmo mês de 2024, para 241,5 mil toneladas. Em 2024 como um todo, as importações de aços planos e longos do Brasil saltaram 18%, para quase 6 milhões de toneladas, segundo dados da associação de siderúrgicas Aço Brasil.

No ano passado, a Gerdau decidiu paralisar as usinas de Barão de Cocais (MG) e Cearense(CE) e Werneck afirmou nesta quinta-feira que não há condições de se falar em uma retomada da instalação mineira no curto prazo.

O executivo voltou a repetir que o sistema cota-tarifa adotado pelo Brasil não funcionou e que o Brasil deveria lançar mão de uma ação semelhante ao tarifaço irrestrito de Trump.

O prazo do primeiro trimestre citado por Werneck também ganha relevância diante da expectativa da Gerdau de iniciar as operações comerciais do novo laminador de bobinas a quente instalado na usina da empresa em Ouro Branco (MG), que ampliou a capacidade da instalação em 250 mil toneladas por ano após um investimento de R$1,5 bilhão.