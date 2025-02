Guerra comercial pode fortalecer acordo entre Mercosul e União Europeia, diz Alckmin

(Reuters) - Um ambiente de guerra comercial no mundo pode fortalecer as tratativas para o acordo entre Mercosul e União Europeia, que precisa ser acelerado, disse nesta quinta-feira o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

Em entrevista a jornalistas em Campinas, São Paulo, Alckmin ainda afirmou que o Brasil buscará os Estados Unidos para abrir negociação sobre a nova política tarifária do país, em implementação desde a posse do presidente Donald Trump.

Em dezembro de 2024, Mercosul e União Europeia fecharam o acordo de livre comércio negociado há 25 anos, mas há um longo processo para transformá-lo em realidade. O texto precisa ser legalizado, traduzido e depois aprovado pelos países membros, e pode até ser bloqueado, sendo a França o oponente mais feroz.