Ibovespa sobe com ajuda da Vale; BB recua

De acordo com análise técnica da Genial Investimentos, O Ibovespa continua com formação de topos e fundos ascendentes, o que significa uma tendência de alta de curto e médio prazo.

"Para tirar essa estrutura altista, (o Ibovespa) tem que romper o suporte em 124.320 pontos", afirmou o analista técnico Igor Graminhani em relatório a clientes nesta quarta-feira, destacando que os próximos topos do índice ficam em 129.535, 130.360 (muito forte), 131.320, 131.765 e 132.230 pontos.

DESTAQUES

- VALE ON avançava 3,54% mesmo após a queda de 41% no Ebitda ajustado no quarto trimestre, que somou US$3,79 bilhões. A mineradora também estimou capex total em 2025 em US$5,9 bilhões, redução de US$600 milhões ante a meta prévia, e aprovou programa de recompra de até 120 milhões de ações ordinárias. Na China, o contrato de minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com alta de 2,26%, a 837 iuanes (US$115,15) a tonelada.

- BANCO DO BRASIL ON caía 2,63%, tendo no radar o balanço do quarto trimestre com lucro praticamente em linha com as expectativas dos analistas, mas queda no ROE e novo aumento na inadimplência no agronegócio. O BB divulgou previsões para 2025, incluindo desaceleração no crescimento da sua carteira de crédito. Executivos do BB afirmaram que a expectativa é de acomodação no risco do crédito no agro e que o consignado privado do e-social é uma grande oportunidade para o banco.

- NATURA&CO ON subia 3,87% tendo no radar anúncio pela fabricante de cosméticos de que está em conversas iniciais com a gestora IG4 sobre a venda de operações da Avon fora da América Latina. O grupo afirmou ainda que segue "avaliando outras alternativas estratégicas" para as operações.