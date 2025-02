Lula diz que conversará com atacadistas sobre alimentos e que prepara "maior política de crédito já feita"

"Vamos ter que fazer uma reunião com os atacadistas para ver como a gente pode trazer isso para baixo. Porque o fato de estar vendendo produto em dólar, que está alto, não significa que você pode botar o preço para o brasileiro o mesmo que você exporta", disse Lula.

Lula disse ainda que em 2024 o Brasil enfrentou diversos problemas climáticos, com seca extrema no Norte e Centro-Oeste e muita chuva no Sul, o que afetou a safra brasileiro. Da mesma forma, afirmou, alguns países tiveram problemas de safra, o que fez alguns produtos ficarem mais escassos.

"Obviamente, quando temos momentos como esse que a gente está vivendo não se pode controlar do dia para a noite", afirmou.

Lula afirmou ainda que em breve anunciará "três políticas de crédito para favorecer o pequeno empreendedor, o médio empreendedor, o pequeno empresário".

Classificando a medida como a "maior política de crédito já feita nesse país", ele disse que o objetivo é fazer com que o país cresça.

"O dinheiro tem que circular, circular na mão do povo trabalhador, na mão povo mais humilde, da classe média e do pequeno empreendedor. O dinheiro circulando vai gerar crescimento, desenvolvimento, mais emprego e mais salário", disse ele.