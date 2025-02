Mercado Livre tem lucro acima do esperado no 4º tri

Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) - O Mercado Livre divulgou nesta quinta-feira um lucro líquido melhor do que o esperado para o quarto trimestre, quase quatro vezes acima do apurado no mesmo período de 2023, o que levou suas ações a subirem mais de 12% no pós-mercado.

A empresa, a maior da América Latina em valor de mercado, informou que seu lucro líquido entre outubro e dezembro chegou a US$639 milhões, aumento de 287% ano a ano e bem acima dos US$401,5 milhões esperados por analistas em pesquisa da LSEG.