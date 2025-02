Mercedes-Benz corta custos e renova foco em veículos a combustão

Por Victoria Waldersee

BERLIM (Reuters) - A Mercedes-Benz anunciou nesta quinta-feira mais cortes de custos e mais carros a gasolina e diesel do que veículos elétricos em sua nova linha de produtos, em uma tentativa de recuperar margens de lucro.

A montadora alemã lançará 19 modelos com motor a combustão e 17 elétricos até o final de 2027, em um sinal de foco renovado na oferta de motores a combustão depois que as vendas de veículos elétricos caíram 25% no ano passado.