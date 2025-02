Minério de ferro sobe com forte consumo de aço na China e cobertura de posições vendidas

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro registraram ganhos nesta quinta-feira, à medida que os dados fortes sobre consumo de aço da China impulsionaram o sentimento, mudando o foco dos investidores para as perspectivas de crescimento da demanda de minério e estimulando uma onda de cobertura de posições vendidas.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 2,26%, a 837 iuanes (US$115,15) a tonelada.