Nubank planeja anúncio de novo mercado este ano, diz diretor

Mesmo com o salto no lucro do quarto trimestre, impulsionado por um aumento de receita e uma base de clientes maior, as ações da Nu Holdings caíam cerca de 6% nas negociações pós-mercado, para cerca de US$12,55, após publicação dos resultados.

A receita da empresa subiu 50% no trimestre, excluindo efeitos cambiais, para US$2,99 bilhões, abaixo da estimativa média dos analistas, de US$3,29 bilhões.

Analistas do Citi disseram que a leitura é majoritariamente negativa, com "desaceleração acentuada" de indicadores importantes de desempenho no lado da receita e queda em alguns indicadores de provisão do banco digital, conforme nota enviada a clientes.