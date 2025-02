PagBank prevê lucro por ação até 15% maior em 2025

A empresa de meios de pagamentos, que também tem um banco digital, anunciou nesta quinta-feira novas projeções para 2025, com outras métricas, junto à divulgação de seu balanço financeiro do quarto trimestre e do ano de 2024.

"O melhor jeito de medir nossa operação é lucro bruto", disse o diretor financeiro do PagBank, Artur Schunck, a jornalistas, já que os dados não são comparáveis às projeções de 2024, que incluíam lucro líquido.

"Mudamos para que a gente tivesse mais simplicidade e um foco maior naquilo que realmente importa... A melhor maneira de demonstrar a criação de valor para o acionista, lucro por ação... Qual é a principal utilização da nossa geração de caixa operacional? Capex, então por isso a gente abriu investimento também."

No ano passado, o lucro por ação do PagBank foi de R$6,62, crescimento de 30% em base anual.

No acumulado de 2024, o lucro da empresa somou R$2,3 bilhões, alta de 28% versus 2023, enquanto a projeção da companhia para o período mirava um aumento entre 19% e 25%.

No quarto trimestre, o PagBank registrou receita líquida de R$5,1 bilhões, avanço de 18% ano a ano, acima da expectativa média de analistas de R$5,02 bilhões, segundo dados da LSEG.