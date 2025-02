Petrobras assina acordo de GNL de longo prazo com britânica Centrica

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras anunciou nesta quinta-feira um acordo de longo prazo com a empresa britânica Centrica para compra e venda de gás natural liquefeito (GNL).

O contrato prevê a compra pela Petrobras de 800 mil toneladas por ano de GNL por um período de 15 anos, com início em 2027.

O suprimento de gás será realizado a partir do portfólio da Centrica, incluindo as plantas de liquefação Sabine Pass e Delfin LNG, nos Estados Unidos, compreendendo cerca de 30% do portfólio da empresa britânica no mercado norte-americano.