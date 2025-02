Petróleo sobe pelo 3º dia com queda de estoques de combustíveis nos EUA e temor sobre Rússia

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo avançaram nesta quinta-feira, marcando uma série de três dias de ganhos, depois que dados mostraram quedas na gasolina e nos destilados nos Estados Unidos, enquanto preocupações sobre problemas na oferta da commodity na Rússia também apoiaram os preços.

Os contratos futuros do Brent subiram US$0,44, ou 0,58%, para US$76,48 por barril. Os contratos futuros do petróleo bruto U.S. West Texas Intermediate (WTI) para entrega em março subiram US$0,32, ou 0,44%, para US$72,57.