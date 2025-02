Políticas tarifárias unilaterais de Trump vão elevar inflação aos EUA, diz Lula

Na semana passada, ele apresentou planos de adotar tarifas recíprocas sobre todos os país que taxam os produtos dos EUA, e documento distribuído pela Casa Branca menciona o etanol brasileiro como um dos possíveis alvos das mudanças a serem feitas pelo governo norte-americano.

Ele também estabeleceu uma data de início em 12 de março para tarifas de 25% sobre todo o aço e alumínio importados,

Lula voltou a dizer que, se houver taxação sobre produtos brasileiros, haverá reciprocidade. No entanto, o governo ainda não agiu depois dos anúncios de tarifas sobre aço e etanol. Em relação ao aço, antes de tomar medidas retaliatórias, o governo brasileiro decidiu tentar negociar a volta de cotas livres de impostos antes de partir para retaliação.

Já em relação ao etanol, a avaliação dos próprios produtores é que o volume exportado para os EUA tem baixíssimo impacto.

O presidente lembrou que o Brasil tem uma balança comercial equilibrada com os Estados Unidos. "O que queremos é primeiro que se respeite as regras da democracia, a ONU, as regras da Organização Mundial do Comércio, e se faça uma relação comercial tranquila, soberana, sem sobressaltos", disse.

Na entrevista, Lula disse ainda que Trump age como se fosse "imperador do mundo", tentando "dar palpites" em todos os países, e comparou os atos do norte-americano a políticos de extrema-direita.