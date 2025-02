Presidente do BC do Japão encontra premiê e diz que pretende participar de reunião do G20

"Provavelmente participarei das reuniões do G7 e do G20 na próxima semana. Aproveitei a oportunidade para uma troca informal de pontos de vista pouco antes disso", disse Ueda aos repórteres após sua reunião com Ishiba, que foi a primeira entre os dois desde outubro do ano passado.

Ueda disse que os dois não discutiram os aumentos na taxa de juros.

O primeiro-ministro e o presidente do banco central do Japão têm se reunido aproximadamente uma vez a cada poucos meses para discussões regulares sobre a economia e os mercados financeiros.

As autoridades das economias do G20, que se reunirão na Cidade do Cabo na próxima semana, provavelmente debaterão as consequências globais das políticas tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Trump disse nesta semana que anunciará tarifas relacionadas a madeira, automóveis, semicondutores e produtos farmacêuticos "no próximo mês ou antes", uma medida que pode prejudicar a economia japonesa, que depende de exportações.

Uma pesquisa da Reuters mostrou que quase nove entre dez empresas japonesas esperam que as políticas de Trump afetem negativamente os negócios.