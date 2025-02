Presidente do Fed de Chicago diz ser improvável que PCE seja tão "preocupante" quanto inflação ao consumidor

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, disse nesta quinta-feira que não espera que a leitura do índice de inflação que o banco central dos Estados Unidos usa para definir sua meta de inflação seja tão "preocupante" quanto os números do índice de preços ao consumidor.

Na semana passada, o Departamento do Trabalho divulgou um aumento maior do que o esperado de 0,5% na base mensal para a inflação ao consumidor de janeiro. O índice PCE -- que o Fed usa para sua meta -- será divulgado na próxima semana.

(Por Dan Burns)