Renault supera previsão de lucro operacional e faz alerta sobre regras de emissões da UE

A receita aumentou 7,4%, chegando a 56,2 bilhões de euros, acima dos 54,5 bilhões de euros esperados, impulsionada por lançamentos, incluindo o veículo elétrico compacto R5 e uma série de novos carros híbridos.

As ações da companhia registravam queda no início do pregão na bolsa de Paris, mas acumulam alta de 9% desde o início do ano. Analistas do JPMorgan descreveram os resultados como "um forte conjunto de números".

A Renault informou uma margem operacional de 7,6% para 2024, atingindo a previsão fixada em pelo menos 7,5% para o ano, mas reduziu as expectativas para 7% em 2025.

Segundo a montadora, novas metas europeias de emissão de carbono reduziram a estimativa em 1 ponto percentual, um impacto equivalente a cerca de 500 milhões de euros de lucro operacional.

No entanto, a Renault segue "esperançosa" de que as regras sejam flexibilizadas, disse o diretor financeiro, Thierry Pieton, a jornalistas.

A empresa planeja oferecer descontos para vender mais veículos elétricos e, ao mesmo tempo, prevê aumentar os preços dos carros a combustão para ajudar a atingir mas metas, disse Pieton.