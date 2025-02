STOXX atinge nível mais baixo em uma semana, com balanços e política alemã em foco

Por Johann M Cherian e Pranav Kashyap

(Reuters) - As ações europeias fecharam a sessão desta quinta-feira no menor nível em uma semana, com investidores fazendo um balanço de um conjunto misto de resultados corporativos, ao mesmo tempo em que também ficaram nervosos diante de uma eleição alemã que provavelmente mudará o cenário político do país.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,20%, a 551,01 pontos, com o setor de defesa na liderança das perdas, em baixa de 2,8%. O setor havia ganhado mais de 4% anteriormente na semana, devido às expectativas de um aumento em empréstimos governamentais para financiar despesas com defesa.