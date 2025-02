Temores de perda de emprego podem explicar consumo fraco na zona do euro, aponta blog do BCE

FRANKFURT (Reuters) - A redução da carga de trabalho enfrentada por alguns funcionários pode fazer com que eles economizem excessivamente por medo de perder o emprego, argumentou um estudo do Banco Central Europeu nesta quinta-feira, na esperança de responder a um importante enigma econômico que tem confundido as autoridades.

Com o emprego batendo recordes de alta, o BCE há muito tempo espera que o consumo decole e impulsione o crescimento, mas acaba se decepcionando trimestre após trimestre com a estagnação geral da economia.

Uma nova postagem no blog do BCE sugere agora que uma grande parte dos trabalhadores viu uma queda significativa em sua carga de trabalho e está respondendo com o aumento da poupança e a redução do consumo, temendo perder seu emprego em breve.