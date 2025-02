Trump acrescenta madeira à lista de produtos que enfrentarão tarifas no "próximo mês ou antes"

Por Andrea Shalal e Kanishka Singh

A BORDO DO AIR FORCE ONE (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na quarta-feira que anunciará novas tarifas no próximo mês ou antes, acrescentando madeira e produtos florestais aos planos previamente anunciados de impor tarifas sobre carros importados, semicondutores e produtos farmacêuticos.

"Vou anunciar tarifas sobre carros e semicondutores e chips e produtos farmacêuticos, medicamentos e produtos farmacêuticos e madeira, provavelmente, e algumas outras coisas no próximo mês ou antes", disse Trump em uma conferência em Miami.