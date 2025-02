Vale vê firme demanda por minério de ferro e mercado em equilíbrio em 2025, diz CEO

"Vemos a Índia com um crescimento importante, tem um reflexo no mercado... Vemos outros mercados crescendo de uma forma um pouco mais acelerada ano contra ano, o que faz com que a gente veja um mercado em equilíbrio em 2025", acrescentou, citando também o Sudeste Asiático.

O minério de ferro negociado na bolsa chinesa de Dalian atingiu o maior valor desde outubro, nesta quinta-feira, à medida que os dados fortes sobre consumo de aço da China impulsionaram o sentimento altista.

Pimenta disse ainda, após o lançamento do programa Novo Carajás neste mês, que a companhia está criando uma diretoria para cuidar de sua principal região produtora de minério de ferro.

A expansão das operações em Carajás, fruto de investimentos de R$70 bilhões que serão realizados nos próximos cinco anos, permitirá que a produção de minério de ferro da área chegue a um ritmo de 200 milhões de toneladas ao ano em 2030, informou a empresa anteriormente.

A Vale considera que Carajás, que também tem reservas "únicas" de cobre, posicionando o Brasil como um player chave em minerais críticos e um líder em descarbonização.

"O Brasil tem potencial de ser um grande ofertante de minerais críticos", disse Pimenta.