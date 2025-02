Wall St cai enquanto projeção fraca do Walmart gera preocupação sobre demanda nos EUA

O Walmart, maior varejista do mundo, divulgou projeções de vendas e lucros para o atual ano fiscal que ficaram abaixo de expectativas de analistas, o que indicou uma redução na demanda de consumidores.

"Como o consumidor é responsável por 70% da economia dos EUA, a projeção fraca do Walmart gerou certo nervosismo em relação à saúde do consumidor e a possíveis gastos do consumidor no futuro", disse Robert Pavlik, gerente sênior de portfólio da Dakota Wealth.

"Isso talvez tenha levado a alguma pressão de venda das ações do Walmart, que se espalhou pelo mercado em geral", acrescentou Pavlik.

Os papéis do Walmart caíram 6,5%, enquanto outras grandes varejistas, como Target e Costco, perderam 2,0% e 2,6%, respectivamente.

Os resultados do Walmart também deram uma ideia de como a empresa espera se sair com a crescente lista de tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump.

Na quarta-feira, essa lista foi ampliada para incluir madeira, automóveis, semicondutores e produtos farmacêuticos.