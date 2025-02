Wall St cai enquanto mercados avaliam ameaças de tarifas de Trump; Walmart recua

"O Walmart definiu um tom negativo para as expectativas... isso está aumentando as preocupações de que a melhora nos resultados do quarto trimestre foi resultado de expectativas mais fracas para o primeiro trimestre de 2025", disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA.

A previsão da empresa pressionou para baixo outros grandes varejistas, como Target, Costco Wholesale e Dollar Tree, que caíam entre 1,2% e 1,8%.

Além do Walmart, o mercado está reagindo ao anúncio de Trump, na quarta-feira, de novas tarifas para o próximo mês ou antes, acrescentando madeira e produtos florestais aos planos anunciados anteriormente, que envolviam tarifas sobre carros importados, semicondutores e produtos farmacêuticos.

Desde que retornou ao cargo há quatro semanas, Trump impôs uma tarifa adicional de 10% sobre todas as importações da China. Ele também anunciou, e depois adiou por um mês, tarifas de 25% sobre produtos do México e importações não energéticas do Canadá.

Na semana passada, ele revelou planos para impor tarifas recíprocas a todos os países que taxam produtos norte-americanos.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,49%, para 44.408,56 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,31%, a 6.125,16 pontos, e o Nasdaq Composite tinha queda de 0,16%, para 20.017,82 pontos.