Ação da Lojas Renner despenca mais de 10% após balanço

"Não acreditamos que um potencial sentimento positivo sobre o programa de recompra possa reverter a mensagem dos fundamentos subjacentes", acrescentaram os analistas, que têm recomendação neutra para as ações, com preço-alvo de R$16.

Às 12h57, os papéis da Lojas Renner caíam 10,65%, a R$12,25, enquanto o Ibovespa cedia 0,57%.

Na visão de analistas do BTG Pactual, que têm recomendação de compra para as ações, com preço-alvo de R$20, faltam gatilhos de curto prazo, apesar do valuation atraente dos papéis.

Eles enxergaram tendências de receita líquida ainda decentes no quarto trimestre, mas acrescentaram que o segmento de vestuário tem sido um dos que mais rapidamente mudaram no universo de cobertura do banco.

Entre essas mudanças, citaram crescente penetração do e-commerce, concorrência internacional, consumidores que estão buscando menores preços após o pico da pandemia e plataformas de crédito proprietárias enfrentando mais concorrência de fintechs.

(Por Paula Arend Laier)