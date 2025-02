Ação do Nubank desaba quase 15% em NY após resultado

(Reuters) - As ações do Nubank desabavam nesta sexta-feira, mesmo após divulgar na véspera um salto de 87% no lucro líquido ajustado no quarto trimestre, para US$610 milhões, com analistas chamando a atenção para receitas e margem abaixo das previsões.

Excluindo efeitos cambiais, a receita somou US$2,99 bilhões, alta de 50%, mas abaixo da estimativa média dos analistas, de US$3,29 bilhões. Goldman Sachs e JPMorgan também destacaram que a receita com juros ficou aquém das expectativas.

A receita financeira líquida de juros (NII, na sigla em inglês) somou US$1,7 bilhão, enquanto Goldman e JP calculavam US$1,8 bilhão.