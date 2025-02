Colisão entre carreta e ônibus deixa 12 estudantes mortos no interior de SP

SÃO PAULO (Reuters) - Uma colisão entre uma carreta e um ônibus que transportava alunos de uma universidade no final da noite de quinta-feira deixou 12 estudantes mortos e 21 pessoas feridas na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, informaram o Corpo de Bombeiros paulista e o governo estadual nesta sexta-feira.

Em nota, o governo de São Paulo disse que o motorista da carreta foi hospitalizado e autuado em flagrante por fuga de local, homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A batida ocorreu próximo à cidade de Nuporanga.

"Os corpos das vítimas foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de São Joaquim da Barra e as equipes trabalham para identificação e liberação para as famílias", disse o governo paulista. O governador Tarcísio de Freitas decretou luto oficial por três dias no Estado.