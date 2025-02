Ações de tecnologia da China têm melhor série semanal de ganhos em cinco anos

Isso elevou seu ganho semanal para mais de 6%, em sua sexta semana consecutiva de avanços, a mais longa sequência de desde maio de 2020.

O índice Hang Seng de referência de Hong Kong avançou 4%, atingindo uma máxima em três anos.

O Alibaba disparou 14,6%, para o maior nível desde o final de 2021, depois que a gigante chinesa de comércio eletrônico relatou uma receita melhor do que o esperado e disse que planeja investir mais em comércio eletrônico e IA.

A Lenovo avançou mais de 15% para um pico de quase dez anos após os resultados trimestrais superarem as estimativas, enquanto Xiaomi subiu 5,2%.

As ações chinesas de tecnologia estão em alta desde o lançamento do modelo de IA de baixo custo DeepSeek no mês passado, o que reacendeu o interesse dos investidores globais na China e estimulou a entrada no setor devido às suas avaliações relativamente baratas.

As ações onshore também subiram nesta sexta-feira, com o índice de Xangai em alta 0,85%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1,26%. Ambos estão no nível mais alto desde o final de dezembro.