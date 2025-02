Atividade empresarial da zona do euro patina em fevereiro, mostra PMI

LONDRES (Reuters) - A atividade comercial da zona do euro registrou um crescimento muito tênue em fevereiro, com a demanda caindo em um ritmo mais rápido e uma expansão no setor de serviços mal compensando o declínio de longa data no setor industrial, segundo uma pesquisa.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto preliminar da zona do euro da HCOB, compilado pela S&P Global, manteve-se em 50,2 em fevereiro, ficando apenas um pouco acima da marca de 50 que separa crescimento de contração.

Pesquisa da Reuters havia previsto um pequeno aumento para 50,5.