Confiança do consumidor dos EUA recua em fevereiro com preocupações sobre tarifas

Enquanto isso, as famílias passaram a ver a inflação no próximo ano subir para 4,3% - a maior desde novembro de 2023 - de 3,3% no mês passado. Esse valor ficou inalterado em relação à leitura preliminar de duas semanas atrás.

Nos próximos cinco anos, as famílias consideram que a inflação será de 3,5% - a maior desde 1995 - em comparação com 3,2% em janeiro. Esse valor foi maior do que a leitura preliminar de 3,3% de duas semanas atrás.

(Por Dan Burns)