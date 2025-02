Crateras gigantes ameaçam cidade da Amazônia

Vários edifícios já foram destruídos, informou o decreto.

As recentes crateras são o agravamento de um problema que os moradores de Buriticupu, localizada no Estado do Maranhão, enfrentam há 30 anos, com a chuva lentamente erodindo o solo, já vulnerável por sua natureza mais arenosa, somada a edificações mal-planejadas e ao desmatamento.

As grandes erosões do solo são conhecidas localmente como “voçorocas”, uma palavra indígena que significa “corte na terra” e que equivale a sumidouros.

O problema piora nos períodos de chuvas fortes como o atual, afirmou Marcelino Farias, geógrafo e professor da Universidade Federal do Maranhão.

Antônia dos Anjos, que tem 65 anos e vive em Buriticupu há 22 anos, teme que mais crateras apareçam em breve. “Tem esse perigo aí na frente e ninguém sabe onde esse buraco já vem abrindo por baixo", disse.

O secretário de obras públicas da cidade, Lucas Conceição, afirmou que o município não tem capacidade para encontrar soluções para o complexo problema.