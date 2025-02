Dólar tem leve alta e interrompe sequência de sete semanas de perdas

Com isso, o dólar oscilou em margens estreitas no Brasil, com máxima de R$5,7358 (+0,55%), às 15h29, e mínima de R$5,6944 (-0,18%), às 12h31.

Na cena doméstica, investidores acompanharam comentários do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do diretor de Política Monetária, Nilton David, ao longo do dia. Mas diante de todas as variáveis no exterior, as declarações tiveram pouca influência no mercado nacional.

"Hoje especificamente acho que não veio nenhuma surpresa", comentou Bergallo sobre as falas das duas autoridades brasileiras.

Pela manhã o Banco Central vendeu, em sua operação diária, 20.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de abril de 2025.