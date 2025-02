Dólar ronda estabilidade em meio a incertezas comerciais e geopolíticas

"A única maneira é testá-los, basicamente engajá-los e dizer: 'Ok, vocês estão falando sério sobre acabar com a guerra? E se sim, quais são suas exigências? Suas demandas públicas e suas demandas privadas são diferentes?'", disse Rubio.

Segundo Marcio Riauba, head da Mesa de Operações da StoneX Banco de Câmbio, notícias positivas sobre as negociações em relação à Ucrânia "podem novamente favorecer ativos mais arriscados".

Também estão no radar dos mercados a divulgação de mais dados econômicos nos EUA que podem moldar as próximas decisões de juros do Fed, com destaque para a pesquisa PMI, da S&P Global, sobre os setores industrial e de serviços, às 11h45, e números de confiança do consumidor, da Universidade de Michigan, às 12h.

Operadores precificam que o banco central dos EUA voltará a reduzir os juros em 25 pontos-base até julho, com uma chance de acima de 50% de outro corte da mesma magnitude até o fim do ano.

Na cena doméstica, investidores acompanham entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concedida ao ICL Notícias, em que disse que, com a queda recente do dólar e uma safra melhor, o governo acredita que os preços no país vão se estabilizar em um "patamar mais adequado".