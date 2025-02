Engie Brasil vê cortes de geração renovável em 2025 em nível próximo ao de 2024

Por Leticia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) -A Engie Brasil Energia avalia que os cortes de geração renovável impostos pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) devem se situar em 2025 em níveis próximos aos de 2024, com uma média de 10% da produção total.

As geradoras de energia têm sido bastante afetadas por cortes da produção de suas usinas eólicas e solares, um problema que reflete limitações no escoamento pela rede de transmissão e também um baixo crescimento do consumo para absorver a oferta cada vez maior de energia.