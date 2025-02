Grupo japonês busca investimento da Tesla na Nissan e Foxconn se aproxima da Honda, dizem jornais

A proposta é liderada pelo ex-membro do conselho da Tesla Hiromichi Mizuno, com o apoio do ex-premiê Yoshihide Suga e de seu ex-assessor Hiroto Izumi, disse o jornal, citando fontes anônimas.

O gabinete de Suga disse que não está ciente de um plano para incentivar a Tesla a investir na Nissan. Suga deixou o cargo de primeiro-ministro em 2021, mas continua na Câmara dos Deputados do Japão, representando um distrito eleitoral da prefeitura de Kanagawa, sede da Nissan.

Em postagem no X, Mizuno disse que não tinha "absolutamente nenhum envolvimento" no plano citado no artigo do Financial Times. Ele afirmou duvidar que a Tesla tenha interesse nas fábricas da Nissan, dado o design único das fábricas da montadora dos EUA.

A Nissan se recusou a comentar a reportagem e a Tesla não respondeu a pedidos de comentários. A Reuters não conseguiu contato imediato com Izumi.

Matt Britzman, analista sênior de ações da Hargreaves Lansdown, disse que não há vantagem para a Tesla em investir na infraestrutura de uma montadora antiga.

"A arma secreta da Tesla é a maneira inovadora como suas fábricas foram projetadas e otimizadas para seus carros", disse Britzman, acrescentando que a empresa tem ampla capacidade em suas fábricas existentes.