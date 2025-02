Haddad diz que Orçamento equilibrado é condição para baixar inflação e juros

BRASÍLIA (Reuters) - Um governo com Orçamento equilibrado é condição para o desenvolvimento sustentável do país, inclusive para levar a inflação e os juros para baixo, disse nesta sexta-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Em entrevista ao ICL Notícias, Haddad ainda afirmou que, com a queda recente do dólar e uma safra melhor, o governo acredita que os preços no país vão se estabilizar em um “patamar mais adequado”.

"Nós temos um compromisso com a questão fiscal, fizemos o ajuste ano passado. O Orçamento pode ser aprovado com equilíbrio nas contas, é o que garante a sustentabilidade da economia brasileira no médio e longo prazo, um crescimento com inflação baixa, que é a nossa obsessão", afirmou.