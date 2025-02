Ibovespa fecha em queda liderada por Lojas Renner

O volume financeiro somou R$20,8 bilhões nesta sexta-feira, em sessão também marcada pelo vencimento mensal de contratos de opções sobre ações na bolsa paulista.

Em Wall Street, o S&P 500 encerrou com declínio de 1,71%, após renovar máximas na semana, com dados mostrando uma economia mais fraca. O Dow Jones Industrial Average cedeu 1,69% e o Nasdaq Composite perdeu 2,2%.

Na próxima semana, a agenda de balanços corporativos no país vem carregada, incluindo pesos pesados como Petrobras, WEG, Ambev, Cosan, Localiza, BRF, entre outros, enquanto, do lado macro, a inflação é destaque no Brasil (IPCA-15) e nos Estados Unidos (PCE).

DESTAQUES

- LOJAS RENNER ON desabou 14% após divulgar recuo de 7,5% no lucro do quarto trimestre, que ficou abaixo das expectativas do mercado. A margem bruta de varejo cedeu 0,1 ponto percentua. A varejista de moda também anunciou programa de recompra de até 75 milhões de ações. De acordo com analistas do Citi, executivos da empresa sinalizaram na teleconferência que o mercado deve esperar uma margem bruta relativamente estável em 2025 ante 2024.

- RUMO ON caiu 2,27%, na esteira do lucro de R$206 milhões no quarto trimestre, abaixo das previsões de analistas. A companhia projetou que terá um volume transportado de entre 82 bilhões e 86 bilhões de TKUs em 2025, bem como Ebitda este ano de R$8,1 bilhões a R$8,7 bilhões. Executivos da operadora ferroviária demonstraram em teleconferência confiança sobre suas previsões para o ano, citando sinais positivos sobre o andamento da safra de soja do país e para o plantio de milho