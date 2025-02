Itália investiga Stellantis, Tesla, VW e BYD por informações sobre veículos elétricos

MILÃO (Reuters) - A autoridade de concorrência da Itália disse nesta sexta-feira que estava investigando BYD , Stellantis , Tesla e Volkswagen por supostamente enganar os consumidores sobre o desempenho de seus veículos elétricos.

As investigações por possíveis práticas comerciais desleais envolvem informações "sobre autonomia de direção de veículos elétricos, degradação da capacidade da bateria e limitações nas garantias padrão da bateria, potencialmente violando o Código do Consumidor", disse o órgão regulador em um comunicado.

De acordo com a legislação italiana, violações das regras de direitos do consumidor podem levar as empresas a pagar multas que variam de 5 mil a 10 milhões de euros.