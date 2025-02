Minério de ferro sobe com melhora do cenário de demanda e esperança de estímulos na China

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro subiram nesta sexta-feira, atingindo os níveis mais altos em mais de quatro meses, e caminhavam para um ganho em base semanal conforme os sinais de recuperação no consumo de aço melhoraram as perspectivas de demanda na China, onde as esperanças de mais estímulos econômicos voltaram a crescer.

O contrato de maio de minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,51%, a 838,5 iuanes (US$115,75) a tonelada, depois de ter alcançado o maior valor desde 8 de outubro de 2024, a 844 iuanes a tonelada, no início da sessão.