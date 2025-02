Nível de incerteza em relação aos EUA agora é muito maior do que anteriormente, diz David, do BC

(Reuters) - O diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, disse nesta sexta-feira que o nível de incerteza em relação aos Estados Unidos agora é muito maior do que anteriormente, acrescentando que o mercado provavelmente ainda não precificou tudo o que é possível na maior economia do mundo.

Falando em live do Bradesco BBI, David ainda afirmou que o dólar está em um momento historicamente valorizado contra o resto do mundo e que intervenções cambiais pelo BC continuam sendo realizadas quando a autarquia observa disfuncionalidades.

(Por Bernardo Caram, em Brasília)