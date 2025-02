Núcleo da inflação do Japão atinge maior nível em 19 meses e mantém vivas apostas de alta de juros

O aumento anual do núcleo do índice de preços ao consumidor, que exclui os preços de alimentos frescos, ficou um pouco acima da previsão do mercado para um ganho de 3,1%, após alta de 3,0% em dezembro.

"Embora a inflação de serviços não esteja acelerando tanto, a inflação de bens também não está desacelerando", disse Ryosuke Katagi, economista da Mizuho Securities.

"O Banco do Japão provavelmente verá espaço para aumentar a taxa de juros com a visão de que as condições de preços estão em linha com sua previsão."

Um índice separado que exclui os custos de alimentos frescos e combustível, que é observado de perto pelo banco central como um indicador melhor da inflação impulsionada pela demanda, aumentou 2,5% em janeiro na base anual, mostraram os dados.

Esse foi o ritmo anual mais rápido desde março de 2024, quando o índice subiu 2,9%.