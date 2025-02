Petrobras considera anular licitação para FPSO após oferta elevada, dizem fontes

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras considera cancelar uma licitação para o afretamento de uma plataforma do tipo FPSO para os campos de Barracuda e Caratinga, já que a proposta da única empresa ofertante, a indiana Shapoorji Pallonji Energy, ficou acima do esperado pela petroleira estatal, de acordo com duas fontes com conhecimento do assunto.

A petroleira iniciou o processo de contratação da plataforma em agosto de 2023, em projeto que integra um plano de revitalização da Bacia de Campos, que vem sofrendo com o declínio da produção dos poços de petróleo.