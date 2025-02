Petróleo cai US$2 e marca perda semanal

O Brent fechou em queda de 0,4% na semana, enquanto os futuros do petróleo dos Estados Unidos tiveram perda semanal de 0,5%.

A relativa calma no Oriente Médio, com o cessar-fogo em Gaza ainda em vigor, reduziu o risco no mercado, disse John Kilduff, sócio da Again Capital.

Analistas também apontaram para notícias indicando que pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan, na China, disseram ter descoberto um novo coronavírus em morcegos. O petróleo caiu cerca de US$2 por barril quando essas notícias surgiram, de acordo com analistas.

Enquanto isso, as relações entre o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, e o presidente norte-americano, Donald Trump, se deterioraram nesta semana, depois que o ucraniano criticou negociações dos EUA com a Rússia para um acordo de paz sem o envolvimento de Kiev. A divergência foi ampliada pelos comentários de Trump que culparam a Ucrânia pelo início da guerra de três anos.

No entanto, após uma reunião na quinta-feira com o enviado de Trump na Ucrânia, Zelenskiy disse que a Ucrânia está pronta para trabalhar rapidamente para um acordo com os EUA sobre investimentos e segurança.

"Trump continua martelando a Ucrânia e o mercado está interpretando isso como uma possível flexibilização das sanções contra a Rússia, e os fluxos de petróleo russo voltando ao mercado", disse Kilduff, da Again Capital.