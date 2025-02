Rumo vê área do Mato Grosso "substancialmente plantada" e tem confiança sobre previsão

SÃO PAULO (Reuters) - A operadora ferroviária Rumo demonstrou confiança sobre suas previsões para o ano, em meio a sinais positivos sobre o andamento da safra de soja do país e para o plantio de milho, afirmaram executivos da companhia nesta sexta-feira.

"Vimos em fevereiro um avanço importante tanto na colheita da soja, que já passou de 70%, como milho 70% semeado", disse o gerente executivo de relações com investidores da Rumo, Felipe Saraiva, em conferência com analistas sobre os resultados da empresa publicados na noite da véspera.

"O risco para milho safrinha está superado. A área do Mato Grosso estará substancialmente plantada até o final de fevereiro", acrescentou, citando que a empresa tem operado nas últimas semanas dentro do planejado para o início do ano e que a "chegada de carga se intensificou em meados de fevereiro".