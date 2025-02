Secretário do Tesouro dos EUA e vice-premiê da China trocam reclamações sobre economia em chamada

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, trocou reclamações com o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, nesta sexta-feira, dizendo a Pequim para fazer mais para conter o tráfico de fentanil e reequilibrar sua economia, enquanto ouvia as preocupações de He sobre as novas tarifas do presidente Donald Trump, disseram os dois governos.

As autoridades econômicas das duas maiores economias do mundo concordaram em manter a comunicação daqui para frente, disse o Tesouro em uma leitura sobre a chamada de vídeo.

"O secretário Bessent expressou sérias preocupações sobre os esforços de combate ao narcotráfico da (China), desequilíbrios econômicos e políticas injustas, e enfatizou o compromisso do governo em buscar políticas comerciais e econômicas que protejam a economia norte-americana, o trabalhador norte-americano e nossa segurança nacional", disse o Tesouro.