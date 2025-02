STOXX 600 fecha próximo de recorde; eleições alemãs seguem em foco

As ações do setor de saúde estiveram entre os principais impulsos do índice, depois que a Agência de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla inglês) dos Estados Unidos disse que não há mais escassez dos populares medicamentos para perda de peso e diabetes da Novo Nordisk. As ações da fabricante do Wegovy e do Ozempic avançaram 5,8%.

O índice se encaminhou para altas semanais marginais de 0,2%, registrando sua nona semana consecutiva de ganhos -- a mais longa desde março de 2024.

Ao longo da semana, investidores mantiveram uma postura cautelosa, avaliando as implicações das ameaças tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump, um possível acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia e a necessidade de aumentar gastos militares domésticos.

O setor de bancos subiu 1% e se destacou como o melhor desempenho da semana, encaminhado para sua nona alta semanal consecutiva -- a maior sequência desde fevereiro de 1997.

Enquanto isso, o setor de alimentos e bebidas avançou 2,2%, após três sessões consecutivas de perdas.

Em LONDRES, o índice Financial Times registrou variação negativa de 0,04%, a 8.659,37 pontos.